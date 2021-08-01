Можливий наступник Меркель пригрозив Росії санкціями через "Північний потік-2"

Кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС/ХСС Армін Лашет пригрозив Росії санкціями, якщо та буде використовувати "Північний потік-2" як зброю.

Лашет наголосив, що санкції на рівні Євросоюзу застосують, якщо Росія знову агресивно поводитиметься щодо України.

До речі Україна працює над тим, щоб ЄС не сертифікував "Північний потік-2"

Росію попередили

За словами політика, це дозволить запобігти використанню Росією газопроводу як геополітичної зброї. Він запевняє, нібито за допомогою німецько-американської угоди можуть притягнути Росію до відповідальності за деструктивні дії.

Лашет сказав, що відданість суверенітету та безпеці України має бути пріоритетом німецької зовнішньої політики.

Також важливо дати Росії зрозуміти, що ми не приймаємо, коли вона порушує міжнародне право,

– наголосив чиновник.

Яка ситуація з "Північним потоком-2"