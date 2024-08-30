Наступний етап війни: коли Україна врешті отримає дозвіл бити по території Росії

Російські окупанти завдали удару по Харкову з авіації, відомо про 6 загиблих і понад пів сотні травмованих. Володимир Зеленський вкотре наголосив, що обстрілу можна було б уникнути, якби Україна могла знищувати ворожу авіацію в місцях базування.

Рішення Заходу справді часто бувають запізнілими. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, додавши, що війна розвивається за своїми об'єктивними законами.

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Коли очікувати дозволу на удари

"Україна підходить до наступного етапу війни. Це розуміють навіть зовнішні спостерігачі. Україна вже може застосувати зброю по Бєлгородській, Курській областях у межах до 100 кілометрів. Але це нічого не змінило, Росія ніяк не відреагувала", – зауважив Мусієнко.

Далі Збройні Сили почали операцію на Курщині. Ми контролюємо досить велику територію. Ніякої відповіді знову не відбулося, хоча про це попереджали багато аналітиків та експертів.

На Заході вірили, що ядерна доктрина Росії працює. Тому якщо хтось увійде на її територію – нібито почнеться ядерна війна. Очевидно, що наступним логічним кроком має стати ще більша підтримка України,

– додав Мусієнко.

Китай і Росія вже схвильовані тим, що ми можемо отримати дозвіл на удари далекобійною зброєю. Якщо говорити про часові межі, то Україна могла б використати такі засоби ще під час операції на Курщині, але не мала можливостей.

Якщо це буде надано восени 2024 року, це означає, що українська операція перейде в іншу фазу. Вона полягатиме в тому, щоб втримувати буферну зону та стримувати велику кількість російських військ,

– припустив військовий експерт.

Це також елемент, якого чекають американські політики. Вони побачать, що Україна добре проявила себе на Курщині, тому можуть надати дозвіл на використання зброї.

"Цілі є. Україна чекає, коли нарешті матиме таке право", – підсумував Олександр Мусієнко.