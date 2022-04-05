Наступний пакет санкцій США включатиме заборону на нові інвестиції у Росію, – Bloomberg

США, ЄС та G7 координують новий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, Штати планують заборонити нові інвестиції в країну-агресорку.

Окрім того, повідомили, що уряди збільшать санкції щодо російських фінансових установ та державних підприємств. Також обмеження планують запровадити проти російських посадовців.

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Їхні прізвища наразі не розкривають. Однак відомо, що у санкційному списку опиняться також члени їхніх сімей.

Тим часом The Wall Street Journal повідомляє, що адміністрація Джо Байдена розглядає можливість посилити санкцій щодо російських фінустанов, на які вже поширюються обмежувальні заходи.

Також під санкції може потрапити російський "Сбербанк".

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