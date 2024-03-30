Хто може стати наступником Ердогана: у WSJ назвали ймовірного кандидата
Джерело:The Wall Street Journal
Наступним президентом Туреччини може стати Сельчук Байрактар. Він є турецьким підприємцем, інженером, технічним директором та співвласник компанії "Baykar Makina".
Нещодавно Реджеп Ердоган заявив, що вибори до місцевих органів влади, які пройдуть у ці вихідні, стануть його останньою передвиборчою кампанією. Після цього питання про те, хто стане його наступником, стало актуальним у суспільстві.
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За словами видання, Ердоган ще може передумати, але спостерігачі за турецькою політикою кажуть, що пошуки наступника вже почалися.
Чому саме Байрактар
Безпілотники, вироблені компанією Байрактара, допомогли Україні на полі бою, а зараз підприємство будує в країні завод з їхнього виробництва. Також Азербайджан використав їх проти вірменських військ у 2020 році. У Лівії вони допомогли запобігти нападу польового командира, що підтримується Росією.
У Туреччині безпілотники Байрактара зробили 42-річного аерокосмічного інженера, який здобув освіту в Массачусетському технологічному інституті, народним героєм за те, що він вивів країну на світову арену і, можливо, її наступним лідером,
– йдеться у матеріалі.
Журналісти повідомляють, що Байрактар залишався відносно маловідомим у Туреччині. Але в міру того, як зростала популярність його безпілотників, зростала і репутація діяча.
Компанія Baykar інвестувала 100 мільйонів доларів в Україну
- Генеральний директор турецької компанії Baykar Халюк Байрактар на Форумі оборонних індустрій в Києві повідомив, що інвестує в українське виробництво 100 мільйонів доларів США. За словами Байрактара, наразі в Україні компанія має три напрямки вкладення коштів.
- Один із них це завод зі створення безпілотників. Потім турецька компанія хоче створити сервісний центр, а також головний офіс в Україні.
- Байрактар запевнив, що це буде екологічна та взаємовигідна співпраця. Адже Україна може надати унікальні технології з виробництва двигунів, а турецька сторона безпосередньо самі безпілотники.
- Варто зазначити, що у липні 2023 року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв, що в Україні вже почали будувати завод з виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar. За словами міністра, підприємство буде доволі великим.