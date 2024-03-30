Хто може стати наступником Ердогана: у WSJ назвали ймовірного кандидата

Наступним президентом Туреччини може стати Сельчук Байрактар. Він є турецьким підприємцем, інженером, технічним директором та співвласник компанії "Baykar Makina".

Нещодавно Реджеп Ердоган заявив, що вибори до місцевих органів влади, які пройдуть у ці вихідні, стануть його останньою передвиборчою кампанією. Після цього питання про те, хто стане його наступником, стало актуальним у суспільстві.

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За словами видання, Ердоган ще може передумати, але спостерігачі за турецькою політикою кажуть, що пошуки наступника вже почалися.

Чому саме Байрактар

Безпілотники, вироблені компанією Байрактара, допомогли Україні на полі бою, а зараз підприємство будує в країні завод з їхнього виробництва. Також Азербайджан використав їх проти вірменських військ у 2020 році. У Лівії вони допомогли запобігти нападу польового командира, що підтримується Росією.

У Туреччині безпілотники Байрактара зробили 42-річного аерокосмічного інженера, який здобув освіту в Массачусетському технологічному інституті, народним героєм за те, що він вивів країну на світову арену і, можливо, її наступним лідером,

– йдеться у матеріалі.

Журналісти повідомляють, що Байрактар залишався відносно маловідомим у Туреччині. Але в міру того, як зростала популярність його безпілотників, зростала і репутація діяча.

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