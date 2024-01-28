За добу було рекордне застосування FPV-дронів, – Гуменюк

Українські герої дають ворогу потужну відсіч. Україна має хороші результати у протидії російським дронам.

Гуменюк – начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня – в ефірі телемарафону розповіла, що українські герої продовжують збивати ворожі дрони. Окупанти бачать та відчувають це й активізуються, інформує 24 Канал.

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За словами Гуменюк, у цій зоні відповідальності упродовж доби зафіксували понад 70 FPV-дронів. Це – своєрідний рекорд їх застосування за один бойовий день.

Цієї бойової доби, до прикладу, максимально активізували саме цей компонент (FPV-дрони – 24 Канал). У нашій зоні відповідальності було зафіксовано понад 70 FPV-дронів. Це – своєрідний рекорд застосування,

– наголосила Гуменюк.

Росія шукає нову тактику для "Шахедів"

Раніше Гуменюк розповіла, що станом на січень 2024 року Росія шукає нову тактику щодо застосування "Шахедів". Російські окупанти насамперед намагаються розвідати готовність та влучність української системи ППО. Далі на основі цих знань ворог хоче підготуватися до нових масштабних атак "Шахедами". Наразі окупанти іноді застосовують "тактичні хитрощі". Наприклад, використовують низький прохід дронів над водою.

Водночас українська ППО працює дуже ефективно. Окупантам не залишають жодних шансів на успіх.