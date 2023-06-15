Колишню нардепку Королевську оголосили у розшук

В Україні оголосили в розшук колишню народну депутатку від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Наталію Королевську. За неї вже взялися НАБУ та САП.

Королевську підозрюють у недостовірному декларуванні. Про це стало відомо на сайті МВС України, інформує 24 Канал.

До теми НАБУ та САП взялися за Королевську: у чому підозрюють нардепку

Королевську оголосили у розшук

Як стало відомо, національне антикорупційне бюро оголосило в розшук Наталію Королевську. Її підозрюють у недостовірному декларуванні.

Дата зникнення нардепки – 22 лютого 2023 року.



Королевська у розшуку / Скриншот

У чому підозрюють Королевську

Українські спецслужби взялися за депутатку забороненої партії ОПЗЖ Наталію Королевську. НАБУ та САП повідомили їй про підозру. Зазначають, що нардепка внесла неправдиві відомості до е-декларації за 2020 рік.

Так, депутатка не вказала дві земельні ділянки в Обухівському районі загальною площею 0,829 гектара й вартістю понад 2,5 мільйона гривень, а також житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані в Московській області Росії, вартістю майже 1,8 мільйона гривень.

До речі, журналісти "Схем" у листопаді 2022 року виявили, що Королевська володіє земельною ділянкою та будинком у Підмосков'ї, які не вказувала у майнових деклараціях 16 років – відколи потрапила у Верховну Раду.

Загалом сума незадекларованих об'єктів нерухомого майна становить понад 4 мільйони гривень, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що родина депутатки ОПЗЖ Королевської вирішила відсидіти війну в Об'єднаних Арабських Еміратах. Королевська із сім'єю зараз проживає у Дубаї в Address Beach Resort. Так, 17 жовтня Королевську з чоловіком помітили в офісі найбільшого забудовника Дубая Emaar. Зазначалося, що подружжя придбало нерухомості на понад 10 мільйонів доларів.