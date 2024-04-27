Мати загиблого "Привида Києва" Степана Тарабалки стала військовою капеланкою
Джерело:Олександр Казаков
Мати загиблого українського пілота та Героя України Степана Тарабалки приєдналася до складу військових капеланів. Жінка хоче бути корисною для військових та ветеранів.
Жінка повідомила, що вже має духовний досвід і отримала необхідні знання для виконання обов'язків капелана. Нагадаємо, що Степан Тарабалка загинув 13 березня під час повітряного бою у небі над Житомиром.
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"Хочу бути корисною"
Мати Степана Тарабалки, українського льотчика і Героя України, відомого як "Привид Києва", після його загибелі вступила до лав військових капеланів.
Після загибелі сина я зрозуміла, що основною опорою у цей час є присутність Божа у твоєму житті. Тому я ухвалила рішення долучитися до діяльності військових капеланів,
– зауважила Наталія Тарабалка.
Жінка розповіла, що отримала певний досвід та знання у капеланстві, адже хоче бути корисною не лише для своєї родини, а й для військових та ветеранів.
"Хочу донести важливість віри у Бога і відкритості у спілкуванні з Богом, не дивлячись на наші складні обставини", – додала жінка.
Звернення Наталії Тарабалки: дивіться відео
Герой України Степан Тарабалка: що відомо
- Степан Тарабалка – один з українських льотчиків, отримав прізвисько "Привид Києва" за свої бойові успіхи у повітрі на початку повномасштабного вторгнення Росії. Протягом першої доби війни він збив 6 ворожих літаків: Су-27, МіГ-29, 2 Су-35 та 2 Су-25.
- Пізніше український ас, керуючи своїм МіГ-29, збільшив кількість знищених літаків противника до 40. Степан Тарабалка загинув у віці 29 років в небі над Житомиром. Тоді зарубіжні журналісти писали про можливу загибель "Привида Києва".
- Льотчик був нагороджений посмертно званням Героя України та орденом "Золота Зірка". У нього залишилися батьки, дружина та син.