Її підозрюють у хабарництві: заступниця прокурора Запоріжжя мобілізувалася до ЗСУ

Заступниця прокурора Запорізької області Наталя Максименко вступила до лав ЗСУ. Восени 2024 року посадовиці оголосили підозру у хабарництві. Їй загрожувало 12 років позбавлення волі.

Як повідомив журналіст Олег Новіков, ВАКС не розглянув клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження строку відсторонення Наталі Максименко від посади заступниці керівника Запорізької обласної прокуратури, передає 24 Канал.

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Що відомо

За даними журналіста, Максименко мобілізувалася до 422-го окремого батальйону безпілотних систем Luftwaffe. У складі цього батальйону є жіночий підрозділ БпЛА.

23 вересня 2024 року Максименко затримали на хабарі у 40 тисяч доларів. За даними слідства, за ці гроші вона мала змінити підслідність у кримінальному провадженні, скасувати арешт майна та не притягувати до кримінальної відповідальності людину, стосовно якої здійснювалось досудове розслідування. Наступного дня Максименко отримала підозру в одержанні неправомірної вигоди.

До слова, у квітні 2025 року САП повідомила, що до Збройних сил України мобілізувались 48 фігурантів корупційних справ. Через мобілізацію підозрюваних розгляд справ зупинено.

Нагадаємо, що Роман Насіров, колишній очільник ДФС, був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації, що стало причиною відкладення судового засідання у його справі.