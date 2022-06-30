НАТО байдуже, Росію ніхто не боїться, – Цимбалюк про погрози Москви через розширення Альянсу

Спікер Держдуми Росії Володін заявив, що це не НАТО розширилося за рахунок Швеції та Фінляндії, а, мовляв, це Росії стало більше біля натівських кордонів. Проте насправді Альянс не боїться Росії.

Про це 24 каналу розповів журналіст Роман Цимбалюк. Він каже, що в державі суцільної брехні завжди знайдуть якісь пояснення, але це повна маячня.

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За його словами, росіяни ще раніше ставили ультиматуми та погрожували НАТО.

"В Альянсі заявили, що приймають Фінляндію та Швецію, а Україну переозброять. Звісно, вони не поставлять нам ядерної зброї, але все решта доставлять", – каже Цимбалюк.

Він підкреслив, що зараз у Кремлі кажуть, начебто Росії стало більше біля НАТО.

Але Альянсу байдуже, Росії ніхто не боїться. Якщо до повномасштабного вторгнення в Україну були такі занепокоєння, то зараз українці показали, що росіян можна і треба вбивати,

– пояснив журналіст.

Цимбалюк каже, що Шойгу – це просто класний аніматор, який знімав переважно танковий біатлон, проте російські танкісти гинуть в Україні.

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