Стежило за 2 тисячами військових: біля Шотландії перехопили шпигунське судно Росії

Королівський флот Великої Британії перехопив біля узбережжя Шотландії російське розвідувальне судно "Віктор Леонов". Воно шпигувало за навчаннями Strike Warrior, у яких брали участь 2 тисячі військових НАТО.

Про виявлення розвідника класу "Вишня" повідомили Королівські ВМС Великої Британії 2 листопада, пише The Telegraph. Британські вертольоти Merlin відстежували ворожий корабель поблизу Зовнішніх Гебридських островів у період із 29 вересня до 8 жовтня.

Як британські військові відстежували корабель Росії?

Для виконання місії вертольоти терміново перекинули з бази Culdrose у Корнуоллі до аеропорту "Глазго-Прествік".

Російський корабель намагався збирати розвіддані про масштабні маневри союзників Strike Warrior, у яких брали участь бійці з шести держав Альянсу.

Ця операція продемонструвала нам самим та нашим супротивникам, що ми готові й здатні забезпечувати безпеку нашої батьківщини цілодобово. Вертолітні підрозділи Merlin готові відгукнутися на виклик у будь-який момент,

– зазначив Джеймс Холл.

Цього року вертольоти Merlin спеціально модернізували найсучаснішими гідроакустичними буями на суму 40 мільйонів фунтів стерлінгів для відстеження російських підводних човнів.

Водночас активність Москви у британських водах лише за сім місяців зросла на 25% порівняно з минулим роком.

Раніше спецпризначенці Швеції провели нічний рейд на пов'язаний із Росією суховантаж біля острова Готланд у Балтійському морі.