НАТО готове захищатися від Росії та Білорусі, – Столтенберг розповів про надісланий сигнал

Росії та Білорусі було надіслано чітке повідомлення. Там мовилось, що НАТО існує, щоб захистити кожного союзника та кожну свою територію.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, Альянс готовий захищати своїх від Білорусі та Росії.

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НАТО готове захищатися від Росії та Білорусі

Столтенберг заявив, Москві та Мінську було надіслано чітке повідомлення про те, що НАТО існує, щоб захистити кожного союзника.

Глава НАТО зазначив, що Альянс готовий захищатись від Білорусі та Росії, а події, пов’язані з повстанням ПВК "Вагнера" – є "внутрішніми справами Росії".

До речі, на питання журналістів про питання безпеки, які можуть виникнути у зв’язку з перекиданням до Білорусі Євгена Пригожина та його сил, усі офіційні особи заявили, що поки рано робити остаточні висновки.

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