НАТО готує сухопутні коридори для військ США на випадок великої війни в Європі, – The Telegraph
Джерело:The Telegraph
Союзники по НАТО в Європі розробляють численні сухопутні коридори для американських військ і бронетехніки на випадок повномасштабної війни з Росією.
Розробка логістичних маршрутів стала ключовим пріоритетом після того, як лідери НАТО минулого року домовилися підготувати 300 тисяч військовослужбовців, які будуть перебувати в стані підвищеної готовності для захисту Альянсу.
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5 основних коридорів
Згідно з планом, американські сили, висаджуватимуться в одному з п'яти портів і прямуватимуть до фронту за підготовленими маршрутами, зокрема потягами. Наразі відомо про п'ять основних коридорів, вони йдуть з Нідерландів, Італії, Греції, Туреччини та Норвегії.
"У разі вторгнення Росії в НАТО війська США будуть відправлені в порт Роттердама, а потім відправлені на схід. Але за лаштунками також досягаються домовленості про розширення маршрутів до інших портів, щоб переконатися, що наземні лінії зв’язку не можуть бути розірвані силами Москви", – ідеться у статті.
Сухопутні шляхи американських військ / Інфографіка The Telegraph
Опрацьовуються і шляхи транспортування американських військ через порти на Балканах, а також через Норвегію, Швецію та Фінляндію.
Важливо й те, що в цих коридорах війська США не будуть обмежені місцевими правилами і законами, тому зможуть вільно перевозити вантажі.
НАТО враховує досвід України, що російська війська завдають масовані ракетні атаки по портах та іншій логістиці.
До слова, раніше Financial Times писало, що в НАТО є лише 5% засобів протиповітряної оборони, потрібних для захисту східного флангу в Європі.
Чи можлива велика війна і коли
- 4 червня головнокомандувач збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен заявив, що "вікно можливостей" НАТО для підготовки до ймовірного протистояння з Росією зменшилося до 2 – 3 років.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні 2024-го, що Європа "стикається з військовою загрозою, якої не було вже 30 років", і попередив про імовірність нападу Росії через 5 – 8 років.
- У грудні 2023 року Bild із посиланням на власні джерела в розвідці повідомило, що Росія може спробувати атакувати Європу наприкінці 2024 року або на початку 2025-го, коли США опиняться "без лідера".