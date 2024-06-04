НАТО готує сухопутні коридори для військ США на випадок великої війни в Європі, – The Telegraph

Союзники по НАТО в Європі розробляють численні сухопутні коридори для американських військ і бронетехніки на випадок повномасштабної війни з Росією.

Розробка логістичних маршрутів стала ключовим пріоритетом після того, як лідери НАТО минулого року домовилися підготувати 300 тисяч військовослужбовців, які будуть перебувати в стані підвищеної готовності для захисту Альянсу.

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5 основних коридорів

Згідно з планом, американські сили, висаджуватимуться в одному з п'яти портів і прямуватимуть до фронту за підготовленими маршрутами, зокрема потягами. Наразі відомо про п'ять основних коридорів, вони йдуть з Нідерландів, Італії, Греції, Туреччини та Норвегії.

"У разі вторгнення Росії в НАТО війська США будуть відправлені в порт Роттердама, а потім відправлені на схід. Але за лаштунками також досягаються домовленості про розширення маршрутів до інших портів, щоб переконатися, що наземні лінії зв’язку не можуть бути розірвані силами Москви", – ідеться у статті.



Сухопутні шляхи американських військ / Інфографіка The Telegraph

Опрацьовуються і шляхи транспортування американських військ через порти на Балканах, а також через Норвегію, Швецію та Фінляндію.

Важливо й те, що в цих коридорах війська США не будуть обмежені місцевими правилами і законами, тому зможуть вільно перевозити вантажі.

НАТО враховує досвід України, що російська війська завдають масовані ракетні атаки по портах та іншій логістиці.

До слова, раніше Financial Times писало, що в НАТО є лише 5% засобів протиповітряної оборони, потрібних для захисту східного флангу в Європі.

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