НАТО готується до війни з Росією, – Bild
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Росія постійно погрожує, що не зупиниться на війні в Україні, а піде далі, проти країн НАТО. У Альянсі готуються на випадок, якщо це виявиться не пустими погрозами.
Німеччина готується до атаки російських сил на східному фронті НАТО. Ескалація між Росією та Альянсом розпочатись вже у лютому 2024 року, мовиться у секретному документі, який потрапив до видання.
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"Оборона 2025"
Міноборони Німеччини у секретному документі викладає сценарій того, як НАТО та Росія можуть дійти до конфлікту. За сценарієм Німеччини, ескалація неминуче переростає у збройний конфлікт влітку 2025 року.
Видання не розкриває деталей, пов'язаних із військами НАТО з метою збереження безпеки.
Сценарій Бундесверу "Оборона Альянсу 2025" стартує в лютому 2024 року. Згідно з ним, Росія має запустити чергову хвилю мобілізації та призвати в армію ще 200 тисяч осіб. Потім Кремль починає весняний наступ в Україні та до червня відкидає українську армію.
Росія може скористатись виборами в США
Атака Росії на Захід починається в липні. Очікуються кібератаки та інші форми гібридної війни. Під загрозою країни Балтії. Відбуваються зіткнення, які Росія використовує як привід для початку масштабних навчань на своїй території та в Білорусі.
Вже в жовтні 2024 року може виникнути загострення, якщо Росія перекине війська і ракети середньої дальності в Калінінград. З грудня 2024 року в районі "Сувалкського коридору" відбувається штучно викликаний "прикордонний конфлікт" і "заворушення з численними жертвами".
Саме тоді США протягом кількох тижнів будуть без лідера через вибори. Росія за підтримки Білорусі повторює на території НАТО вторгнення 2014 року в Україну. У травні 2025 року НАТО має ухвалити рішення про заходи стримування. У "день Х" НАТО перекидає на східний фланг 300 000 військових, зокрема 30 000 солдатів Бундесверу.
Сценарій закінчується через 30 днів після цього дня. Невідомо, чи вдасться НАТО стримати Росію.
У ISW помітили ознаки підготовки Росії до конфлікту з НАТО
- Російські воєнкори, нагороджені Кремлем, все частіше згадують про Арктику, на тлі того, що Данія говорить про регіон як про зону низької напруги. Водночас генерал Герасимов стверджує, що російська військова присутність в Арктиці має на меті економічний розвиток, а не демонстрацію сили.
- Як пишуть в Інституті вивчення війни, російські офіційні особи та пропагандисти посилюють риторику, звинувачуючи Захід у підготовці до конфлікту в Арктиці. Путін називає Захід "ворогом", а реформування Ленінградського військового округу вказує, що Москва готується "протистояти загрозам" з боку НАТО.
- Нещодавні заяви Кремля про цей холодний регіон можуть бути частиною більш глобальної стратегії Росії. Щонайголовніше, це створює інформаційний фон, який міг би виправдати в очах Москви агресивні дії в Арктиці проти Заходу.