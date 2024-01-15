"Минулорічний гороскоп": у Росії відреагували на статтю Bild про підготовку до війни з НАТО

Німецьке видання Bild опублікувало матеріал, у якому описало секретний план. Згідно з ним Росія готує гібридні атаки на країни Європи, які переростуть у війну з НАТО. Однак у Москві цинічно відреагували на публікацію.

Зокрема, речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова порівняла публікацію з "минулорічним гороскопом". Вона цинічно також кинулася зі звинуваченнями на Німеччину.

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Почитала німецький "секретний план", злитий в інфосмітник "Більд". Потужний минулорічний гороскоп для риби в раку. Не виключаю, що аналітичну частину Бундесверу надав німецький МЗС під керівництвом Бербок,

– написала Захарова у мережі.

Втім, варто зважати, що слова росіян, у тому числі й офіційних осіб, нічого не варті. Напередодні повномасштабного вторгнення в Україну Росія усіляко заперечувала плани нападу й цинічно брехала усьому світу. Тож заявам кремлівських посіпак про "ненапад" не варто вірити.

До слова, у НАТО й не зважають на вкиди російської пропаганди. Альянс реально оцінює загрози від російських агресорів, тому посилює свої фланги, а також проводить навчання.

Що заявили у Bild

Німецьке видання Bild опублікувало матеріал, у якому журналісти стверджують, що ескалація між Росією та Альянсом розпочатись вже у лютому 2024 року. Про це мовиться у секретному документі, доступ до якого отримало видання.

Зокрема, Міноборони Німеччини у документі викладає сценарій того, як Росія може почати конфлікт. Так, сценарій Бундесверу "Оборона Альянсу 2025". стартує в лютому 2024 року. Згідно з ним, Росія має запустити чергову хвилю мобілізації та призвати в армію ще 200 тисяч осіб.

Після цього Кремль почне весняний наступ у повномасштабній війні в Україні, який триватиме до червня 2024 року. Після цього, у липні Росія починає працювати у Європі. З липня 2024 року можуть початися кібератаки та інші форми гібридної війни. Під ударом можуть опинитися країни Балтії. Після цього можуть відбутися перші зіткнення, після яких Кремль може перекинути війська і ракети в Калінінград.

У грудні 2024 року Росія спровокує конфлікт в районі так званого "Сувалкського коридору" на кордоні з країнами Балтії. Кремль обере саме цей час, адже у грудні саме будуть президентські вибори у США і країна буде без лідера. Вже у 2025 році всі ці загострення можуть перерости у повномасштабну війну.