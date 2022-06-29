Хороший хід з боку НАТО, – Мусієнко припустив, для чого Путін поїхав в Туркменістан

Росія починає втрачати перевагу у центральній Азії. Розуміючи це, Путін вирішив негайно відвідати Туркменістан.

Основним каталізатором цього процесу став саміт НАТО у Мадриді. Про це 24 каналу сказав Олександр Мусієнко, керівник центру військово-політичних досліджень.

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НАТО проголосило нову стратегію

Відповідно до нової стратегічної концепції, Росія зафіксована країнами-членами НАТО найбільшим ймовірним противником. Крім цього, вони засудили дії Китаю та чітко окреслили, що в перспективі держава може становити певні загрози та виклики. Разом з тим, противником КНР не визнали. За словами Мусієнка, це доволі цікава ситуація.

"Таким чином Китай намагаються закликати не бути як Росія. Можливо треба обрати інший шлях, тоді й підходи будуть інші. Китаю натякають: ви ж інтегровані у світову глобальну економіку, можливо, не варто йти за злочинним путінським режимом, намагаючись його підтримати та допомогти, а шукати інші шляхи для розвитку своєї політики", – пояснює він.

Позиція Туреччини зміцнюватиметься

Туреччина не стала виступати проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. "Вони домовилися. Є певні умови, але вони не зайняли таку вперту позицію, яка руйнувала б альянс чи єдність НАТО. Відповідно, позиція Туреччини теж зміцнюватиметься у регіоні", – зауважив керівник центру військово-політичних досліджень.

Так, на арені чітко укріплюються два центри тяжіння – Китай і Туреччина. Саме вони отримують більші важелі впливу, ніж Росія. У таких умовах Путін відчуває, що втрачає перевагу. Недарма глава держави-агресорки захотів відвідати спершу Туркменістан, Таджикистан, а вже потім – Білорусь.

Це дуже хороший хід з боку НАТО – вбити клин між Китаєм та Росією. Їх треба роз'єднувати, їм не можна давати можливість створювати якийсь союз. Я думаю, що стратеги спрацювали дуже правильно,

– підсумував Олександр Мусієнко.

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