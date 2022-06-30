НАТО має намір переозброїти Україну сучасною зброєю, – Столтенберг

НАТО допоможе Україні перейти з радянської зброї на сучасну для боротьби з російською агресією. Країни Альянсу розглядають широкий список озброєння натівського зразка для України.

Про це у Мадриді під час підсумкової пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє 24 канал. Він заявив, що в в країн Альянсу немає списку з видами озброєння, поставки якого до України виключені.