"Європа повинна стати силою": Дональд Туск закликав зробити НАТО знов ефективним

Якби європейські члени НАТО витрачали на оборону достатньо, то сьогодні б не підіймалось би питання щодо ефективності цієї організації. Водночас країни можуть зробити Альянс знову ефективним, якщо докладуть зусиль.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільної пресконференції з прем'єром Великобританії Кіром Стармером у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Туск зробив важливу заяву

За словами Туска, важливо, аби всі країни-члени НАТО серйозно ставилися до своїх зобов'язань. Зокрема, до виділення як мінімум 2% від ВВП на оборону. Польща ж є лідером серед європейських країн, витрачаючи на оборону 4,7% від ВВП.

Є щось не тільки символічне, але й дуже практичне, і це, мабуть, найкраща відповідь, коли ми вирішили в Польщі побудувати "Щит Схід", тобто цю інфраструктуру для захисту східного кордону Європи і східного кордону Польщі з Росією, з Білоруссю,

– сказав Дональд Туск.

На його думку, саме європейські країни мають зробити все можливе, аби НАТО знову стало "ефективним пактом у запобіганні війні, у стримуванні навіть найсильніших і найагресивніших держав від підняття руки на НАТО і його союзників".

Якби ми, як НАТО, витрачали стільки грошей на озброєння, якби ми почали так тісно співпрацювати раніше над цими практичними можливостями НАТО, то сьогодні не було б спекуляцій про те, чи достатніми будуть наші гарантії, чи має Росія стратегічну або військову перевагу над нашими союзниками й над нами,

– додав польський прем'єр.

Польський прем'єр зазначив, що у країн Північноатлантичного альянсу "чисті наміри" і вони не збираються атакувати інші країни. Втім, він не хотів би давати приводи для визнання НАТО як недійсної організації.