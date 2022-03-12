НАТО має захистити нас в конкретних речах, – Зеленський розповів, чого чекає від Альянсу

Президент України Володимир Зеленський 12 березня поспілкувався з іноземними журналістами. Однією з тем були дії НАТО, які потрібні нашій країні зараз і в майбутньому.

За словами очільника держави, йдеться про кілька речей, які цілком можливі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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"Ми цього не отримали"

Зеленський сказав, що зараз Україна воює, проте надалі, після завершення війни, цього повторювати ніхто не хоче.

НАТО має захистити нас у конкретних речах, які залежать конкретно від НАТО. Але ми цього не отримали,

– сказав президент.

Він зауважив, що для України в співпраці потрібна не назва організації, а гарантія безпеки. Мовиться про союзи з тими чи іншими державами, які будуть спроможні це забезпечити.

Спілкування Володимира Зеленського з іноземними ЗМІ: дивіться відео