НАТО може задіяти 5 статтю про колективну оборону: Столтенберг сказав, за якої умови
26 травня 2024, 11:53Читать новость на русском
Джерело:The Economist
Якщо буде серйозна кіберзагроза на країни-члени НАТО, Альянс може активізувати 5 статтю про колективну оборону. Столтенберг зазначив, що попередив про це Росію.
Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist. Його опублікували у п'ятницю, 24 травня.
Дивіться також Столтенберг відповів, чи просила Україна НАТО відправити війська
Серйозна кібератака на країну НАТО може активувати статтю 5
В інтерв'ю генсек НАТО попередив Росію, що кібератаки можуть піднятися до порогу статті 5, якщо вони будуть серйозними.
Якщо буде масштаб...тоді ми можемо задіяти статтю 5 і відповісти в кібернетичному просторі, а також в інших сферах, щоб захистити союзників по НАТО,
– заявив Столтенберг.
Про що стаття 5 договору Північноатлантичного альянсуКоли у 1949 році народжувалося НАТО, основоположним завданням Північноатлантичного договору – засновницького договору НАТО – було створення пакту взаємної допомоги з метою протистояння можливим намаганням Радянського Союзу поширити свій вплив на інші частини континенту, поза межами Східної Європи.
Держави-члени НАТО домовилися, що Договір має ґрунтуватися на солідарності – стаття 5 цього договору про колективну оборону фактично стала серцевиною військового блоку.
Тож, відповідно до статті 5 НАТО, в разі, якщо ворог вчиняє напад на одного з членів Альянсу, інші члени НАТО розглядатимуть це як напад на їхню спільну територію.
Столтенберг висловився щодо зняття для України обмеження на удари по Росії: що відомо
- Генсек Альянсу закликав союзників НАТО, які надають Україні зброю, дозволити використовувати її для ударів по військових цілях у Росії.
- Неопосередковано Столтенберг натякнув на пом'якшення політики адміністрації американського президента Джо Байдена, яка наразі обмежує Україну в тому, щоб атакувати Росію за допомогою наданих США систем.
- Він наголосив, що це особливо актуально зараз, коли бойові дії точаться на Харківщині, поблизу кордону. Дозвіл застосування зброї дозволив би Україні використовувати цю зброю по законних військових цілях на території Росії.