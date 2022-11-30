НАТО обговорює фінансування виробництва зброї радянського зразка для України, – Блінкен

Північноатлантичний Альянс розглядає можливість інвестування в системи озброєнь радянських часів, які використовуються в Україні. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що НАТО планує інвестувати у виробництво боєприпасів радянського зразка, які використовують Збройні сили України. Такі снаряди можуть виготовляти на території Європи.

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Що Україна може отримати від НАТО

Блінкен водночас не уточнив, компанії яких країн потенційно можуть стати виробниками.

Ми розглядаємо всі варіанти, щоб переконатися, що, знову ж таки, (українці – 24 канал) отримають те, що їм потрібно і що може бути найбільш ефективним для них. Дещо з цього стосується систем радянських часів, які вони мали на озброєнні десятиліттями, і, наприклад, забезпечення боєприпасами для цих систем,

– зазначив він.

Також він додав, що в "деяких випадках для цього може знадобитись виробництво того, що вже давно не вироблялось".

Кулеба заявив зрушення переговорів про передачу Україні систем Patriot

Західні країни досі вагаються, чи передавати військовим Збройних Сил системи протиповітряної оборони Patriot. Глава Міністерства закордонних справ Кулеба розповів, як відбувається процес перемовин щодо надання цього важливого озброєння нашій державі.

Однак очільник МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі з чиновниками НАТО констатував, що крига скресла у перемовинах про надання нашій державі "патріотів".

За словами високопосадовця, раніше ми не мали одностайної підтримки у питаннях допомоги Україні, однак тепер країни-члени Північноатлантичного альянсу готові бути з нами стільки, скільки потрібно. Захід передаватиме нам генератори, зимову форму для військових, однак надання систем ППО Patriot все ще під питанням.

Але варто зауважити що перемовини щодо цього питання продовжується та навіть є певний прогрес.

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