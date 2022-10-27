НАТО не дозволить Росії виграти війну в Україні, – Столтенберг

НАТО не може дозволити Росії перемогти війну в Україні, оскільки ця перемога могла б стати загрозою для всього світу. До того ж це розв'язало б руки іншим авторитарним режимам.

Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції Альянсу.

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Він підкреслив, що перемога Росії була б катастрофою та трагедією для українців.

Але це також зробило б нас, членів НАТО, більш уразливими. Бо тоді президент Путін усвідомив би, що може досягати своїх цілей військовою силою,

– пояснив Столтенберг.

Генсек наголосив, що більшість війн закінчуються за столом переговорів. Але те, чого може досягти Україна за столом переговорів, цілком залежить від сили на полі бою.

"Тому нам потрібно зміцнити їхню позицію за столом переговорів, надаючи військову підтримку. І це саме те, що роблять члени НАТО, щоб наблизити Україну до результату, який буде прийнятним для неї як суверенної незалежної держави Європи", – сказав очільник НАТО.

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Столтенберг також нагадав, що Росія почала війну в Україні не у 2022 році, а у 2014-му, окупувавши Крим та частину Донбасу.

Те, що відбулося в лютому – це повномасштабна ескалація, повномасштабна війна, загарбницька війна Росії проти України. Я не буду міркувати про те, скільки триватиме війна. Скажу лише, що ми готові підтримувати Україну стільки, скільки потрібно,

– резюмував лідер НАТО.

Зауважимо, що раніше Єнс Столтенберг заявив, що Росія зазнає невдачі на полі бою проти України. Також генсекретар НАТО згадав про закиди Кремля, буцімто Україна планує застосувати "брудну бомбу". Він відкинув такі звинувачення та назвав їх абсурдними. За його словами союзники України також не вірять у ці звинувачення, а тому Росія повинна перестати використовувати фальшиві приводи для подальшої ескалації війни.