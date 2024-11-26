НАТО не буде тренувати бійців ЗСУ в Україні: чому союзники вирішили цього не робити

Західні партнери не будуть тренувати військових Збройних Сил України безпосередньо на території України. Причиною відповідного рішення називають ризики можливих наслідків для НАТО.

Таку заяву зробив виконувач обов’язків заступника генсека НАТО Боріс Рюге під час парламентської асамблеї НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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НАТО не тренуватиме бійців ЗСУ на території України

Звичайно, можна навести аргументи, що тренувати українські війська в Україні було б більш ефективно, але союзники вирішили цього не робити. Європейський Союз вирішив це не робити,

– каже заступник генсека.

За його словами, натомість буде продовжено навчання за межами України. Він каже, що таке рішення прийнято через ризики можливих наслідків для всього НАТО: "В цій ситуації окремі союзники мають завжди пам’ятати, що їхні дії можуть мати наслідки для всього Альянсу".

Цікаво, що днями Le Monde писало, що через тривожну перспективу відходу США від України, європейці знову розглядають сценарій військового втручання у війну в Україні. Зазначалось, що так можливо досягти припинення вогню. Видання писало, що зробити це можуть як за допомогою західних військ, так і приватних військових кампаній.