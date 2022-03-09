У НАТО не очікують успіхів російських загарбників найближчим часом

24 лютого Росія почала цинічну війну в Україні. Це сколихнуло усю світову спільноту. У НАТО розповіли про дії армії агресора.

Розвідка НАТО повідомляє, що російські окупанти не змогли добитися значних результатів в Україні. І згідно з оцінкою Північноатлантичного Альянсу, навряд чи Кремлю вдасться добитися значного прогресу у найближчому майбутньому.

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НАТО про дії Росії

Чиновник альянсу додав, що росіяни використовують усе, що мають, але це не дає бажаного результату. За його словами, вони зафіксували дуже мало змін. Тож у НАТО не очікують, що окупанти у наступні кілька днів доб'ються будь-яких успіхів.

Ніхто не думав, що вони зіткнуться з цими простими проблемами. Через два тижні вони так і не змогли розв'язувати свої проблеми з логістикою,

– заявив чиновник.

У НАТО також додали, що зміна стратегії до прямішого націлювання на ключові міські центри, що призвело до потужніших бомбардувань деяких міст, також не дало суттєвого результату.

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