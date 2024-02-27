НАТО не планує розміщувати війська в Україні, – Столтенберг

Президент Франції Еммануель Макрон 26 лютого заявив, що країни-члени Альянсу розглядають можливість введення військ в Україну. Водночас генеральний секретар Єнс Столтенберг спростував цю інформацію.

За його словами, НАТО надає величезну підтримку нашій державі. Однак введення військових Північноатлантичного Альянсу не буде.

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Генсек про слова Макрона

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заперечив слова Еммануеля Макрона про можливість введення військ на територію Україн для її захисту.

Союзники по НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку. Ми робили це з 2014 року і активізувалися після повномасштабного вторгнення. Але немає жодних планів щодо розміщення військ НАТО на території України,

– сказав він.