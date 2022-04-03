НАТО не розуміє, що буде, якщо Росія нападе, – Зеленський про загрозу для країн Балтії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що НАТО не розуміє, як реагувати, якщо Росія нападе на члена Альянсу. Утім, загроза для Балтійських країн цілком реальна і вони це розуміють.

Володимир Зеленський наголосив, що стурбованості діями агресора недостатньо, оскільки вони його не зупиняють. Саме так трапилося з Україною і може трапитися з Литвою, Латвією та Естонією.

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Потрібні серйозні гарантії безпеки

Президент підкреслив, що зараз для досягнення миру потрібні серйозні гарантії безпеки. Не папірець, як Будапештський меморандум, а серйозна міжнародні угода, які передбачатиме конкретні кроки щодо реагування на ті чи інші дії. Тобто договір має надавати юридичні гарантії, описувати збройний та людський фактори, передбачати санкції та превентивні заходи щодо запобігання конфліктам.

Володимир Зеленський заявив, що Україна поки що не отримала таких гарантій від жодної країни. Однак це важливо, так само як і сам механізм їхньої реалізації.

Для нас також важливо, яким буде коло країн, які будуть надавати гарантії безпеки, і як конкретно це буде забезпечуватися і як це буде працювати в реальності, бо навіть країни НАТО не повністю розуміють, що станеться, якщо Росія нападе на країни НАТО, на країни Балтії, прекрасні країни. Вони наші друзі. Але вони бояться. Вони не впевнені, що завтра світ захистить їх від Росії, якщо щось станеться,

– заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, на думку Росії не всі держави заслуговують на суверенітет.

Володимир Зеленський наголосив, що гарантами безпеки для України можуть стати і 5 країн, і 3, якщо вони зможуть гарантувати оборону України. Лише після цього можливі переговори з Росією.

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