Набирає обертів, – Столтенберг оцінив контрнаступ України та пояснив його складність

Генсек НАТО Єнс Столтенберг позитивно оцінив контрнаступ українських військ. Столтенбер заявив, що Сили оборони змогли прорвати оборонні лінії окупаційних військ Росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Україна "набирає обертів" під час контрнаступу. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Брюсселя.

Дивіться також ЗСУ мають нові успіхи біля Роботиного та в Кліщіївці: як за тиждень змінилась карта фронту

ЗСУ завойовують позиції

Виступаючи на засіданні в Європейському парламенті, Столтенберг сказав: "Українці поступово завойовують позиції”.

Вони змогли прорвати оборонні лінії російських військ і просуваються вперед,

– зазначив він.

При цьому генсек НАТО наголосив, що наступ українських військ важкий через те, що окупанти замінували територію.

“Я думаю, ви повинні пам'ятати, що ніхто ніколи не говорив, що наступ буде легким. Було чітко сказано, що це буде кривавий і важкий наступ тому, що ми бачили, що росіяни підготували оборонні лінії, ряди окопів, траншей і окопів. Навряд чи коли-небудь в історії ми бачили більше мін на полі бою, ніж сьогодні в Україні. Тож було очевидно, що це буде надзвичайно складно”, – сказав він.

Крім того, Столтенберг підкреслив успіх українських військ, які, за його словами, щодня просуваються уперед. Він наголосив, що просування Сил оборони України означає те, що росіяни втрачають свої позиції.

Україна вирішила розпочати оборону, тому що вони збираються звільнити землю, і вони роблять успіхи. Можливо, не такі значні, як ми сподіваємося, але вони поступово просуваються вперед, приблизно по 100 метрів на день. Це означає, що коли українці просуваються вперед, росіяни втрачають свої позиції,

– заявив Столтенберг.

Контрнаступ ЗСУ: деталі