Литва переміщує ППО ближче до кордонів з Росією, – Newsweek

Країни Балтії закликали НАТО підвищити оборонний потенціал Європи у регіоні. Тож Альянс впроваджує ротаційну модель протиповітряної оборони, яка дислокується у Литві.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас розповів про нову модель оборони на пресконференції. За його словами, країни НАТО домовилися про створення ротаційної системи, в рамках якої країни-союзники розміщуватимуть системи ППО в країнах Балтії на певний період.

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У Литві розмістять Patriot

Анушаускас не уточнив, які західні країни беруть участь у першому етапі встановлення ППО у Литві, але сказав, що до складу обладнання входять зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Представник міністерства оборони повідомив журналістам, що Patriot надали європейські союзники, а не США.

Очікується, що цей принцип не буде разовим на кілька місяців, а охопить усі наші календарні місяці й значно збільшить наші можливості протиповітряної оборони,

– сказав Анушаускас.

Видання Newsweek зазначило, що декілька європейських країн висловили стурбованість тим, що війна Росії проти України може зрештою призвести до ще більшого конфлікту між Москвою та НАТО.

НАТО посилює оборону східного кордону