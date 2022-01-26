НАТО підвищило боєготовність та присутність у регіонах Балтійського і Чорного морів

НАТО на тлі переговорів з Росією посилює свою присутність, зокрема в регіонах Балтійського та Чорного морів. Робиться це з надією на деескалацію напруженої ситуації біля кордонів з Україною.

Як розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу, передові сили реагування складаються з 5000 військовослужбовців.

Важливо Росія має вивести свої війська з України, Грузії і Молдови, – генсек НАТО

Столтенберг зауважив, що сили НАТО можуть бути розгорнуті протягом декількох днів. Також він додав, що присутність Альянсу в регіонах Балтійського та Чорного морів посилюється.

Передові сили реагування НАТО складаються з 5000 військовослужбовців, які можуть бути розгорнуті протягом декількох днів,

– наголосив генсек НАТО.

Зауважимо, що США разом із союзниками обговорюють розміщення додаткової кількості військовослужбовців у східноєвропейських країнах НАТО. Мовиться про кілька тисяч бійців.

"Росія продовжує нарощування військових сил. Ми бачимо, що війська тепер і в Білорусі. Все це проводиться під маскуванням навчань. Це посилює наше занепокоєння. Це показує, що про деескалацію не мовиться", – резюмував генсек НАТО.

НАТО перекидає свої війська до Східної Європи

Раніше Столтенберг заявив, що Альянс зміцнюватиме свою бойову готовність на фоні російської загрози. Однак розміщувати свої бойові підрозділи в Україні не планують.

Раніше на сайті НАТО повідомляється, що військовий альянс перебуває у підвищеній бойовій готовності на тлі ризику швидкого військового вторгнення Росії в Україну. Також у пресслужбі Північноатлантичного альянсу заявили, що НАТО перекидає свої війська, винищувачі та військові кораблі до Східної Європи для стримування потенційної агресії Росії.

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