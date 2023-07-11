НАТО погодилася прийняти Україну в Альянс без ПДЧ, – Столтенберг

НАТО погодилася прийняти Україну в Альянс без Плану дій щодо членства. Тобто наша країна вступить в організацію лише з одного кроку.

Країни НАТО погодили підсумкове комюніке щодо України. Генсек Єнс Столтенберг під час брифінгу повідомив, що Альянс прийме країну до себе без ПДЧ.

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Коли Україна отримає запрошення до НАТО

Генсек повідомив, що Україна отримає запрошення до НАТО, коли погодяться усі країни-члени, і коли Київ виконає всі вимоги щодо вступу.

Для України це (вступ до НАТО – 24 Канал) складатиметься з одного кроку, а не з двох. Ми, коли дійдемо згоди серед членів НАТО, видамо запрошення Україні. Це чіткий шлях до членства України в НАТО,

– сказав Столтенберг.

Водночас він дав зрозуміти, що Україна не стане членом Альянсу, поки не переможе у війні.

Якщо перемоги немає, то немає підстав говорити про членство,

– заявив він.

При цьому Генсек НАТО наголосив, що саме тому партнери й надають Україні військову допомогу – щоб вона перемогла.

Альянс допоможе перейти Україні до військової системи НАТО

Столтенберг повідомив, що Альянс вирішив надати Україні багаторічну програму військової допомоги, яка допоможе здійснити перехід від радянської системи до натівської. Там буде і обладнання з розмінування, і з медицини тощо. Загалом Альянс виділятиме до 500 мільйонів на рік для модернізації української армії.

Крім цього, він анонсував запуск Ради Україна-НАТО – вона має стати платформою для консультацій у кризових ситуаціях. Генсек Альянсу зазначив, що під час цієї Ради Київ та члени НАТО зустрічатимуться, як рівні.

Столтенберг представить пакет наближення України до НАТО Зеленському

Перша зустріч у форматі Рада Україна-НАТО відбудеться завтра, 12 липня.

Єнс Столтенберг заявив, що тісно спілкується з країнами-союзниками Альянсу, з урядовцями України та Зеленським.

Ми зустрінемось сьогодні з ним. У нас також буде зустріч в рамках Ради Україна-НАТО завтра. Я представлю цей пакет з трьох елементів для наближення України до НАТО,

– сказав Генсек.

Зазначимо, що нині, 11 липня, Володимир Зеленський гнівно відреагував на дії союзників. Президент був шокований, коли дізнався, що Альянс обговорює формулювання щодо запрошення України, а не членства.

Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України,

– сказав він.

Цю заяву глава держави зробив дорогою на саміт НАТО. Відомо, що український лідер вже перебуває у Вільнюсі.