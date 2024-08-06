Як українці навчаються на винищувачах F-16: у НАТО показали унікальні кадри
Джерело:NATO
Пресслужба НАТО показала відео, на якому показано навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Перші з яких вже працюють в українському небі.
Так, коротке відео про навчання українських пілотів на винищувачах F-16 опублікували в офіційному X (раніше твітер) НАТО у вівторок, 6 серпня.
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Як тренуються українські пілоти на F-16
В Україну прибули F-16,
– ідеться в повідомленні.
У дописі до відео зазначили, що варто звернути увагу на те, як данські інструктори навчають українських пілотів, техніків і наземний персонал керувати винищувачами та обслуговувати їх.
Один з українських пілотів поділився, що літати на F-16 дуже цікаво, хоча й радянські МіГи не назвеш "надто нудними".
Проте F-16 однозначно більш спритний, він рухається дуже легко,
– розповідає він.
Генерал-майор ВПС Данії Ян Дам коментує, що F-16 кілька разів проходили модернізацію.
"Зараз це дуже сучасний літак, співставний із найкращими західними винищувачами", – зазначає він.
У НАТО показали відео про навчання українців на винищувачах F-16: дивіться відео