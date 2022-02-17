НАТО показало зуби Москві на підступах до України

США не просто роблять заяви – вони ще й діють. Тобто не тільки Росія почала зараз гібридні дії, але й США, НАТО. Втім уже проти Росії й на боці України.

Дія породжує протидію

Американські винищувачі F-15 перекинуті саме для стримування російської загрози до Польщі. Також США заявили, що посилюють свої війська у Польщі. Додатково туди перекидається бригадна група американської 82-ї повітряно-десантної дивізії.

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До того в Польщі розгорнули ще дві бригадні групи – американські десантники та Національна гвардія США. Ми бачили підрозділи однієї з бригад "Страйкер" Національної гвардії США.

Тепер вже третя бригадна група має розгортатися у Польщі. У неї є додаткові підрозділи винищувачів для прикриття. Прямо йдеться про те, що це буде можливе стримування на випадок небезпечних дій Російської Федерації.

Тобто тепер російська демонстрація в Білорусі, вздовж усього кордону з Україною зустрічає ще й військову демонстрацію з боку країн НАТО. НАТО показує, що воно не збирається залишати Україну.



Присутність військ НАТО поблизу кордонів України показала Росії, що їй не подарують вторгнення / Фото UAInfo

Ворогу не залишать шансів

Хочу додати від себе те, що в новинах не зазначається. Співробітники посольства США, за нашими даними, відвідали кількох українських посадовців, які пов'язані зі сферою оборони та безпеки, обговорили свої дії, повідомили останні розвідувальні дані, які підтверджені спецслужбами США, і навіть передали певні засоби зв'язку.

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На випадок війни США забезпечили лінії захищеного зв'язку з українськими урядовими структурами, щоб у будь який момент мати можливість оперативного обміну даними.

Американці до цього ставляться серйозно, як до реальної загрози. І з їхнього боку – це не проста демонстрація. Це підготовка до реальних дій у випадку нападу РФ.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми – під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну й підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому, навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ, – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!