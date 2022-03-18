НАТО пора "прокинутися" та перебудувати порядок безпеки, – Макрон

Еммануель Макрон заявив, що війна в Україні стала для Північноатлантичного альянсу "електрошоком". За його словами, потрібно перебудувати європейський порядок безпеки.

Про це очільник Франції повідомив, викладаючи свою передвиборчу програму напередодні президентських виборів, які пройдуть наступного місяця.

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Війна, розпочата президентом Путіним, вносить ясність, і створює біля наших кордонів і на нашій європейській землі незвичайну загрозу, що дає стратегічне роз'яснення НАТО,

– сказав Еммануель Макрон.

"Проте я продовжую думати, що нам потрібно перебудувати новий європейський порядок безпеки, що сьогоднішня війна в Україні робить це ще більш необхідним", – додав глава французької держави.

Нагадаємо, у 2019 році президент Франції наголосив, що Європі пора "прокинутися" та активізувати свою діяльність у галузі оборони та безпеки через крах стратегічної співпраці США та ЄС у рамках НАТО.

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