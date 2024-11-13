НАТО допоможе Україні вистояти у 2025 році: у Байдена зробили важливу заяву

До інавгурації Трампа адміністрація Байдена докладе зусиль, аби посилити підтримку України. Ентоні Блінкен також заявив, що президент США хоче зміцнити НАТО.

НАТО підтримає Україну у такому масштабі, аби ЗСУ були готові вести бойові дії в 2025 році. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив за підсумками зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, передає 24 Канал.

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Що пообіцяли у Байдена

Блінкен наголосив, що сьогодні робиться необхідне, аби Україна була в найкращому, наскільки це можливо, стані у 2025 році. Держсекретар підкреслив, що адміністрація Байдена упродовж наступних місяців посилить підтримку України і спробує зміцнити Альянс.

Також американський чиновник заявив, що участь північнокорейських військ у війні проти України отримає "рішучу відповідь".

За його словами, в штаб-квартирі Альянсу було обговорено роботу, яку НАТО має виконати для зміцнення своєї оборонно-промислової бази.

До слова, у Пентагоні розповіли, скільки коштів лишилося на військову допомогу Україні