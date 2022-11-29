НАТО посилюватиме присутність від Чорного моря до Балтійського, – Столтенберг

Сили Північноатлантичного Альянсу посилюють свою присутність у регіоні від Чорного до Балтійського моря. Це сигнал про захист партнерів, попри загрози.

Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. На зустрічі обговорювали безпеку в Чорноморському регіоні через виклики, які створює агресія Росії.

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У відповідь на агресію Росії НАТО посилює свою присутність від Балтійського до Чорного моря,

– зазначив Столтенберг.

Він додав, що створили нові бойові групи, включаючи ту, яку очолює Франція тут, у Румунії. Американські ракети Patriot та винищувачі з Канади мають посилити захист. За словами Столтенберга, це чітке повідомлення про те, що НАТО – тут.

НАТО продовжить підтримувати Україну

Генсек НАТО напередодні запевнив, що члени Альянсу продовжуватимуть підтримувати Україну, яка захищається від незаконної агресивної війни Росії. Він зазначив, що війна має закінчуватись за столом переговорів. Однак переговори залежать від ситуації на полі бою. Щоб створити умови для тривалого миру, слід упевнитись, що Україна переможе як суверенна незалежна держава.

Столтенберг і раніше заявляв, що колективний Захід не має права допустити перемоги Росії, бо тоді заплатить набагато вищу ціну, аніж зараз.

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