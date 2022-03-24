НАТО повинне нагадати Росії, що має найкращі у світі перехоплювачі ракет, – військовий експерт

Загроза з боку Росії не зникає, тож риторика НАТО щодо її дій має стати іншою. Водночас в Альянсі повинні нагадати країні-агресорці, що не тільки вона володіє потужною зброєю.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

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"У контексті України було б важливо, аби НАТО нагадало, що має, зокрема США, найкращі у світі перехоплювачі ракет, ядерних також", – зазначив військовий експерт.

За словами Мусієнка, як тільки США або розвідки західних країн матимуть достеменну інформацію, що ядерна загроза близька до 70 – 90%, вони повинні заявити про готовність закрити на цей час повітряний простір України за допомогою систем протиракетної оборони НАТО.

Я вважаю, що це був би дуже рішучий, вольовий крок, який продемонстрував би єдність НАТО і подав Росії правильні сигнали про те, що не потрібно гратися такими серйозними речами заради амбіцій одного пристаркуватого диктатора. Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень

Мусієнко розповів про ядерну загрозу та можливості НАТО: дивіться відео