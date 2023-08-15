У НАТО припустили, що Україна стане членом після поступок територій Росії: різка реакція МЗС

Україна продовжує наполягати на своєму прагненні вступити до НАТО. І ми продовжуємо робити впевнені кроки назустріч Альянсу. Втім, всередині блоку досі немає одностайності.

Зокрема, керівник апарату генерального секретаря НАТО висловив припущення, яке обурило громадськість. Він заявив, що Україна може стати членом НАТО, якщо піде на територіальні поступки. Себто – віддасть частину своїх земель Росії в обмін на вступ до Альянсу. На це вже різко відреагували у МЗС України, передає 24 Канал.

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Такі розмови неприйнятні

Речник Міністерства закордонних справ наголосив, що подібного роду розмови "абсолютно неприйнятні". Не може йтися про те, щоб Україна стала членом НАТО, поступившись власною територіальною цілісністю.

Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії,

– підкреслив він.

За словами Олега Ніколенка, в інтересах євроатлантичної безпеки – "обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України". А також отримання нашою державою статусу повноправного члена Альянсу.

У МЗС також додали, що налаштовані на подальше спільне співробітництво з Секретаріатом НАТО, щоб досягнути цілі, озвучені вище.

Що сказав глава канцелярії НАТО

Відповідне припущення зробив керівник апарату генерального секретаря НАТО. Це означає, що не варто поспішати розганяти зраду. Адже його міркування – це його міркування, а позиція НАТО – це позиція НАТО. І в Альянсі неодноразово наголошували на територіальній цілісності та неподільності України. Саме тому нам продовжують допомагати, щоб ми могли не лише здолати Росію, а й вийти на кордони 1991 року!

Отже, опальну заяву зробив глава канцелярії НАТО Стіан Єнссен, пише норвезька газета VG. Він припустив, що Україна може стати членом Альянсу, якщо віддасть Росії вже захоплені території. Мовляв, це може бути однією з частин завершення війни, розв'язаної Москвою.

Я думаю, що рішення може полягати в тому, щоб Україна відмовилася від території і отримала натомість членство в НАТО. Я не кажу, що це має бути так. Але це може бути можливим рішенням,

– сказав Єнссен.

Знову ж таки, сам Єнссен підкреслив, що це лише припущення. Водночас зауважив, що необхідно буде також усвідомлювати, яким буде стан безпеки України по завершенні війни.

За його словами, вже триває дискусія про можливий післявоєнний статус. Він також зазначив, що питання територіальних поступок уже обговорювали інші.

Водночас найважливіше те, що він повторив слова Єнса Столтенберга. Глава канцелярії НАТО додав, що саме Україна вирішуватиме, коли та на яких умовах вестиме переговори з Росією.

Як на це відреагували в Офісі Президента

Своєю думкою щодо заяви глави канцелярії НАТО поділився радник глави ОП Михайло Подоляк.

"Розміняти територію на парасольку НАТО? Дивно. Тобто свідомо піти на програш демократії, заохочення глобального злочинця, консервацію російського режиму, знищення міжнародного права й обов'язкове перенесення війни на інші покоління", – підкреслив він.

Подоляк пояснив, у чому небезпека того, що Росія не програє. Так, важливий саме програш, а не переговори з якимись поступками з боку України. Отже, у випадку, якщо вона таки не зазнає поразки, то всередині країни нічого не зміниться.

У такому випадку у Росії залишиться той же політичний режим. Ба більше, за воєнні злочини ніхто не відповідатиме. Але це ще не все, адже "війна обов'язково повернеться зі збільшеними апетитами" Москви. А все тому, що Путін не зазнав свого часу нищівної поразки.

Спроби зберегти світовий порядок і встановити "поганий мир" через, скажімо прямо, тріумф Путіна не принесуть світу мир, але принесуть і ганьбу, і війну. Це стосується будь-яких форматів нового "розподілу Європи", зокрема з парасолькою НАТО,

– наголосив він.

Михайло Подоляк заявив, "навіщо пропонувати бажаний для Росії сценарій заморожування"? Натомість необхідно пришвидшити постачання зброї Україні. Він підкреслив, що "не треба заохочувати вбивць жахливими індульгенціями".