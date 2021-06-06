НАТО продовжить стримувати Росію, але все ще вірить у діалог

Наразі ситуація у світі є "поворотним моментом" для НАТО. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час онлайн-форуму "НАТО – 2030". Він мав на увазі вихід західних союзників з Афганістану та протидію Росії і Китаю міжнародному порядку.

До речі Білорусь стає все більш залежною, – НАТО про зближення Путіна та Лукашенка

Так, Столтенберг стурбований, тому що Росія "веде масоване нарощування військової потужності від Арктики до Африки". Натомість Китай, за його словами, створив "безпрецедентну систему спостереження і контролю над своїм населенням".

Генсек додав, що члени НАТО не можуть самостійно протистояти загрозам з боку Росії і Китаю, а також загрозам зміни клімату.

В Альянсі сподіваються на діалог з Росією

Столтенберг звернув увагу на так званий дуалістичний підхід до відносин з Росією.

Ми продовжимо забезпечувати надійне стримування і захист (від ворожих дій Росії – 24 канал). У той же час ми віримо в можливість діалогу,

– сказав чиновник.

Водночас він визнав, що у відносинах Заходу і Росії спостерігається спад, небачений з часів "холодної війни". Проте Столтенберг вважає, що з росіянами слід спілкуватись з таких питань, як контроль над озброєннями.

"Росія – авторитарна держава. Але немає ніякого протиріччя між ясним розумінням проблем, які представляє Росія, і необхідністю переговорів з ними", – додав Столтенберг.

Насамкінець Генсек сказав, що НАТО – це не просто військовий альянс, а й політичний. Тому, продовжив політик, слід використовувати механізми НАТО ще більше, щоб реагувати на глобальні виклики.

У НАТО застерегли російського лідера Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка від дестабілізації на східному фланзі Альянсу.