НАТО продовжить стримувати Росію, але все ще вірить у діалог

Північноатлантичний Альянс і надалі стримуватиме ворожі дії Росії. Проте у НАТО досі вірять в можливість діалогу з Москвою та кажуть про дуалістичний підхід до відносин з Кремлем.
Наразі ситуація у світі є "поворотним моментом" для НАТО. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час онлайн-форуму "НАТО – 2030". Він мав на увазі вихід західних союзників з Афганістану та протидію Росії і Китаю міжнародному порядку.
До речі Білорусь стає все більш залежною, – НАТО про зближення Путіна та Лукашенка
У НАТО стурбовані нарощенням військової потужності Росії
Так, Столтенберг стурбований, тому що Росія "веде масоване нарощування військової потужності від Арктики до Африки". Натомість Китай, за його словами, створив "безпрецедентну систему спостереження і контролю над своїм населенням".
Генсек додав, що члени НАТО не можуть самостійно протистояти загрозам з боку Росії і Китаю, а також загрозам зміни клімату.
В Альянсі сподіваються на діалог з Росією
Столтенберг звернув увагу на так званий дуалістичний підхід до відносин з Росією.
Ми продовжимо забезпечувати надійне стримування і захист (від ворожих дій Росії – 24 канал). У той же час ми віримо в можливість діалогу,
– сказав чиновник.
Водночас він визнав, що у відносинах Заходу і Росії спостерігається спад, небачений з часів "холодної війни". Проте Столтенберг вважає, що з росіянами слід спілкуватись з таких питань, як контроль над озброєннями.
"Росія – авторитарна держава. Але немає ніякого протиріччя між ясним розумінням проблем, які представляє Росія, і необхідністю переговорів з ними", – додав Столтенберг.
Насамкінець Генсек сказав, що НАТО – це не просто військовий альянс, а й політичний. Тому, продовжив політик, слід використовувати механізми НАТО ще більше, щоб реагувати на глобальні виклики.Зверніть увагу! У НАТО застерегли російського лідера Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка від дестабілізації на східному фланзі Альянсу.