Повинні створити більше "стратегічних труднощів" для Росії: глава МЗС Швеції звернувся до НАТО

Глава МЗС Швеції Тобіас Білльстрьом заявив, що країни-члени Північноатлантичного альянсу повинні прагнути до створення "стратегічних труднощів" для Росії. Це необхідно задля того, аби "приборкати" поведінку країни-агресорки.

Нагадаємо, що раніше президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав інші європейські країни вести підготовку до можливого зіткнення з Росією. Йдеться, зокрема, й про ймовірне повернення призову на військову службу.

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Росія поводиться безвідповідально

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом заявив, що країни НАТО мають прагнути створити більше "стратегічних труднощів", аби приборкати нахабну поведінку країни-агресорки.

Посадовець також наголосив, що першим пріоритетом має бути припинення агресії Росії проти України. На його думку, НАТО робить недостатньо задля стримання ворога та закінчення війни.

Ми повинні зрозуміти, що Росія це сусід, який поводиться безвідповідально, який залякує світ безвідповідальними ядерними погрозами й ідеєю відтворення своєї колишньої імперії за допомогою незалежних суверенних держав. Ми повинні покласти цьому край. Ми повинні створити більше стратегічних труднощів для Росії,

– заявив Білльстрьом.

Зазначається, що коментарі шведського міністра частково перегукуються з нещодавніми заявами президента Франції Емманюеля Макрона, який закликав до "стратегічної невизначеності" щодо Росії.

Зокрема, зауважимо також на тому, що ще нещодавно французький лідер заявив стосовно можливості введення військ Північноатлантичного Альянсу до нашої держави, що спричинило палкі дискусії серед союзників.

НАТО робить недостатньо

Міністр закордонних справ Швеції переконаний, що така ідея Макрона є надто сміливою для тих країн, які лише нещодавно доєдналися до НАТО. Наприклад, Швеція вступила до Альянсу тільки у березні 2024 року.

"Що стосується французької пропозиції тренувати український персонал на українській землі, то для Швеції це не обговорюється", – зазначив він.

Ймовірно, політик натякнув, що Стокгольм вважає розгортання дебатів навколо коментарів Макрона несвоєчасним. Водночас Білльстрьом підкреслив, що "не всі країни розуміють, наскільки терміново потрібно діяти".

Ця заява стосується припинення російської агресії проти України. За його словами, надання Україні більшої кількості військової техніки "не є питанням промислового потенціалу", а "зводиться до політичного лідерства і політичної волі".

Ці країни повинні зрозуміти, що конфлікт є, і що ми повинні мати з ним справу. НАТО робить недостатньо для України,

– зазначив він.