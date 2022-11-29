У НАТО триває дискусія щодо передачі Patriot Україні

Після інциденту з падінням ракети на території Польщі, Німеччина запропонувала надати Варшаві ЗРК Patriot. Однак там відмовилися від цієї пропозиції, наголосивши, що краще віддати ці системи протиповітряної оборони Україні.

На саміті НАТО у Бухаресті обговорили надання системи ППО Patriot Україні. Про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

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Чи передадуть Україні системи ППО Patriot

За його словами, під час саміту в Бухаресті точаться дискусії щодо можливості передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Наші дискусії стосуються надання нових систем, як, наприклад, Patriot, і зараз про це йде дискусія. Але це стосується й того, щоби гарантувати, що ті системи, які вже поставлені, ефективні та функціонують,

– сказав генсек.

МЗС України наполягає на передачі Patriot від НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що наполягатиме на передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot та трансформаторів. Про це він повідомив на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Бухаресті.

Він зазначив, що на зустрічі міністрів НАТО необхідно прискорювати ухвалення та реалізацію рішень. Доки союзники розмірковують, українці сидять без електрики, води та опалення після ударів росіян, підкреслив Кулеба.

Кулеба заявив, що ключовими темами будуть питання постачання Україні систем ППО та відновлення енергетичної інфраструктури.

Є два ключові меседжі: Patriot і трансформатори. Зараз критично важливо не тільки відновити енергетичні потужності, але й забезпечити надійний захист цього обладнання від подальших атак Росії – це можливо досягти шляхом зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони нашої країни,

– додав міністр.

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ЗРК MIM-104 Patriot – це американський зенітний ракетний комплекс, який використовують армія США та її союзники. ЗРК Patriot складається з ракети повітряного перехоплення та високопродуктивної радарної системи.