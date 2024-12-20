НАТО планує збільшити присутність в Україні наступного року

Наступного року НАТО має намір посилити свою присутність в Україні. Це можуть бути різні форми присутності.

Кількість працівників Представництва Північноатлантичного альянсу в Україні може зрости майже на половину. Про це заявив голова Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також НАТО перебрало у США координацію військової допомоги Україні, – ЗМІ

Як зросте присутність НАТО в Україні

НАТО вже доволі давно представлене в Україні.

Ви знаєте, що НАТО в тій чи іншій формі присутнє тут уже 26 років. Це були різні форми: Офіс зв'язку, Центр інформації та документації, але зараз ми є Представництвом НАТО. За цей рік присутність НАТО тут потроїлася, і ми плануємо ще більше посилити її наступного року,

– зазначив Тернер.

Розширення відбуватиметься відповідно до рішень, ухвалених на Вашингтонському саміті НАТО та попередніх зустрічах. Основна мета – забезпечити безперервний зв'язок між штаб-квартирою НАТО та Україною, представляючи Альянс у повному обсязі.

Наразі в офісі працює близько 50 осіб, а у 2025 році команда може збільшитися ще на 20 співробітників, серед яких будуть як українці, так і іноземці.

Тернер підкреслив, що Представництво НАТО в Україні очолює посадовець рівня помічника генерального секретаря – це перший подібний прецедент в історії Альянсу.

Нагадаємо, НАТО передасть Україні 19 систем протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури. Генсек Рютте підкреслив важливість ініціатив із виробництва зброї безпосередньо в Україні. За його словами, це означатиме "не лише більше зброї, а й підтримку економіки України після настання миру".