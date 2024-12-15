Війська НАТО в Україні: у Трампа висловилися щодо розміщення

Майкл Волтц, якого Трамп обрав своїм радником з нацбезпеки, дав інтерв'ю CBS News. У програмі Face the Nation він висловився щодо можливого розміщення військових НАТО в Україні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на CBS News. Також Волтц заявив: Трамп думає, як зупинити війну в Україні назавжди.

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Що кажуть у Трампа про війська НАТО в Україні

Волтц дуже ухильно відповів на запитання ведучої, чи підтримує команда Трампа введення миротворців з країн – членів НАТО в Україну. За його словами, одразу після виборів європейські союзники переключилися на те, як покласти край війні. Про це нібито говорили і на нещодавній зустрічі Зеленського з Трампом у Парижі.

Генеральний секретар НАТО приїхав сюди, в Мар-а-Лаго (резиденція Трампа, – 24 Канал), і він говорить про те, що європейці повинні відігравати більшу роль – чи то на місцях, чи то в інших сферах – після завершення конфлікту, і це саме те, про що просив президент Трамп,

– додав Волтц.

Майбутній радник президента США з нацбезпеки сказав, що "фантастична команда, яку збирає Трамп", міркує над багатьма речами. Наприклад, як закінчити війну, як запросити всі сторони за стіл переговорів і якими будуть рамки для угоди, "як виглядає успіх, що відповідає нашим інтересам". Нарешті, як остаточно завершити війну, а не просто поставити бойові дії на паузу.

Тобто фактично Волтц ухилився від прямої відповіді на запитання. І підтвердив, що за каденції Трампа Європа відіграватиме більшу роль у НАТО й обороні загалом. Водночас не відомо, чи зможе Європа сама ухвалити рішення про введення військ НАТО в Україну.