У НАТО відповіли на запитання Зеленського, чому Україна досі не член Альянсу

Глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков зазначив, що держава має бути готовою до членства в Альянсі. Для цього Києву слід провести комплекс глибоких та систематичних реформ.

В інтерв'ю проєкту Вінніков заявив, що союзники дотримуються думки, що Україна сама має вирішувати своє майбутнє.

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За словами глави представництва НАТО в Україні, наразі союзники очікують на підготовку України для членства в Альянсі.

Це означатиме проведення та впровадження комплексу глибоких та систематичних реформ, і не тільки в галузях безпеки та оборони, а й у ширшому сенсі,

– пояснив Вінніков.

На його думку, зараз важливо фокусуватися на тому, що Україна може зробити для прогресу.

Є напрямки, які визнають важливими для України усі члени Альянсу:

функціонування демократичних інститутів;

верховенство права;

боротьба з корупцією;

дотримання прав людини й фундаментальних свобод;

ринкова економіка.

"Всі ці елементи роблять НАТО альянсом цінностей", – зазначив Вінніков. Та додав, що Альянс – не просто військова організація, а й політично-військовий союз і спільнота цінностей.

Запитання Зеленського про членство України в НАТО