У НАТО відповіли на запитання Зеленського, чому Україна досі не член Альянсу

Глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков зазначив, що держава має бути готовою до членства в Альянсі. Для цього Києву слід провести комплекс глибоких та систематичних реформ.
Джерело:Kyiv Not Kiev
В інтерв'ю проєкту Вінніков заявив, що союзники дотримуються думки, що Україна сама має вирішувати своє майбутнє.
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Чому Україна досі не в НАТО: пояснення Альянсу
За словами глави представництва НАТО в Україні, наразі союзники очікують на підготовку України для членства в Альянсі.
Це означатиме проведення та впровадження комплексу глибоких та систематичних реформ, і не тільки в галузях безпеки та оборони, а й у ширшому сенсі,
– пояснив Вінніков.
На його думку, зараз важливо фокусуватися на тому, що Україна може зробити для прогресу.
Є напрямки, які визнають важливими для України усі члени Альянсу:
- функціонування демократичних інститутів;
- верховенство права;
- боротьба з корупцією;
- дотримання прав людини й фундаментальних свобод;
- ринкова економіка.
"Всі ці елементи роблять НАТО альянсом цінностей", – зазначив Вінніков. Та додав, що Альянс – не просто військова організація, а й політично-військовий союз і спільнота цінностей.
Запитання Зеленського про членство України в НАТО
- Володимир Зеленський в інтерв'ю американським ЗМІ раніше озвучував запитання про те, чому Україна досі не є членом НАТО.
- Під час телефонної розмови Джо Байден зазначив, що підтримує прагнення України вступити до Альянсу, та наголосив на важливості реформ.