Лише Україна визначатиме умови, – Столтенберг відреагував на "мирний план" африканських лідерів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив свою думку щодо "мирного плану". Нещодавно лідери африканських країн запропонували його президентам України та Росії.

Генсек наголосив, що усі хочуть, аби українсько-російська війна закінчилась якнайшвидше. Однак мирне врегулювання має бути справедливим.

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Реакція Столтенберга

Політик підкреслив, що мир не може означати заморожування конфлікту та прийняття угод, продиктованих Росією.

Тільки Україна може визначити умови, які є прийнятними для неї,

– наголосив Столтенберг.

Генсек також пояснив, що чим більше Україна деокупує своїх територій, тим кращі позиції вона матиме за столом переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру.

Що відомо про "мирний план" лідерів африканських країн