Лише Україна визначатиме умови, – Столтенберг відреагував на "мирний план" африканських лідерів

18 червня 2023, 21:11
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Джерело:

Welt

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив свою думку щодо "мирного плану". Нещодавно лідери африканських країн запропонували його президентам України та Росії.

Генсек наголосив, що усі хочуть, аби українсько-російська війна закінчилась якнайшвидше. Однак мирне врегулювання має бути справедливим.

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Реакція Столтенберга

Політик підкреслив, що мир не може означати заморожування конфлікту та прийняття угод, продиктованих Росією.

Тільки Україна може визначити умови, які є прийнятними для неї,
– наголосив Столтенберг.

Генсек також пояснив, що чим більше Україна деокупує своїх територій, тим кращі позиції вона матиме за столом переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру.

Що відомо про "мирний план" лідерів африканських країн

  • 16 червня до Києва прибули президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса та його колега з Сенегалу Макі Салл. Уже 17 червня високопосадовці вирушили до Росії.
  • Свій "мирний план" африканці називають "ряд заходів зміцнення довіри між воюючими сторонами". "Мирний план" складається з 10 основних пунктів.
  • Президент ПАР зауважив на необхідності забезпечення складових мирної угоди, зокрема: суверенність держав і народів відповідно до статуту ООН, необхідність гарантій безпеки для всіх країн.
  • Рамафоса пропонує, звісно ж, забезпечення руху зернових і добрив обома країнами. Тобто, це якраз те, що найбільше болить африканській делегації, адже Африка дійсно потерпає від того, що Росія блокує нормальний експорт зерна.
  • Далі президент ПАР запевняє, що сьомим основним елементом є гуманітарні питання. Потрібна гуманітарна підтримка тих, хто став жертвами війни, хто страждає. Не менш важливим, на його думку, є врегулювання питання щодо обміну військовополонених та дітей, які були примусово депортовані Росією з України.

Автор: Анна Романюк