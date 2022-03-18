НАТО виявилось найбільш безпорадним, – Рахманін

Відмова України від шляху до НАТО де-юре неможлива. Вступ в Альянс передбачений Конституцією України. Однак НАТО дало зрозуміти, що найближчим часом нас там не дуже хочуть бачити.

Водночас не варто так ідеалізувати НАТО. Про це в ефірі 24 каналу розповів член оборонного комітету Верховної Ради Сергій Рахманін.

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За його словами, як система колективної безпеки, НАТО фактично визнало свою неспроможність і нездатність реагувати.

Зі всіх інституцій, які щось роблять або намагаються робили для України – НАТО виявилось найбільш безпорадним,

– наголосив Рахманін.

Він додав, що Альянс виявився просто безсильним, тож його не варти ідеалізувати. Водночас НАТО – це певна рамка, стандарт, якого треба прагнути. Однак наразі не зрозуміло навіть, яке буде НАТО після нашої перемоги.

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