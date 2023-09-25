Потужний сигнал Росії: НАТО вперше відпрацювало застосування 5 статті під час навчань

Вперше в історії НАТО застосувало сценарій, який передбачений цією статтею. Мовиться про принцип колективної оборони під час нападу на члена Альянсу.

Масштабні навчання НАТО почали ще 9 вересня біля берегів країн Балтії. Політолог Володимир Фесенко зауважив в ефірі 24 Каналу, що країни Альянсу відпрацьовують сценарії саме на випадок російської агресії.

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Що демонструють ці навчання

Сценарії відпрацювання відбуваються в рамках великих військових навчань під керівництвом Німеччини у прибережних регіонах Естонії та Латвії.

Це потужний сигнал для Росії, тому що таке вперше. Самі навчання спрямовані на відпрацювання механізму реагування на агресію. А хто може бути агресором в тому регіоні? Росія,

– наголосив Володимир Фесенко.

Тобто фактично ці навчання є сценарієм реакції на порушення Росії суверенітету членів Альянсу. До того ж раніше таких навчань не проводили. Тим паче із прив'язкою до п'ятої статті.

"Це демонстрація країнам Балтії, що НАТО їх захищатиме в разі російської агресії. Це наслідок того, що НАТО переглянуло свою оборонну доктрину після нападу Росії на Україну", – зауважив політолог.

Північноатлантичний альянс, імовірно, змінив свої стратегічно-тактичні плани. Тобто не здавати свої території, а давати росіянам серйозну відсіч.

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Навчання мають конкретний сценарій

Крім того, ці навчання пов'язані з конкретним тактичним сценарієм: якщо Росія з Білоруссю спробує захопити Сувальський коридор – частину територій Литви і Польщі. Він відділяє Калінінградську область від Білорусі.

Росіяни вже кажуть, що треба захопити цей коридор, щоб з'єднати Калінінградську область з Білоруссю. Але це напад і захоплення території інших держав НАТО. Для того, щоб цього не відбулося і країни Балтії не були відрізані від інших країн НАТО, й почали морські навчання,

– пояснив Фесенко.

Тобто це не просто теоретичні, але цілком конкретні плани з боку НАТО – коли війська можуть перекидати в Естонію, Латвію, Литву морем через напад Росії.

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