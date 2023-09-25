Потужний сигнал Росії: НАТО вперше відпрацювало застосування 5 статті під час навчань
Вперше в історії НАТО застосувало сценарій, який передбачений цією статтею. Мовиться про принцип колективної оборони під час нападу на члена Альянсу.
Масштабні навчання НАТО почали ще 9 вересня біля берегів країн Балтії. Політолог Володимир Фесенко зауважив в ефірі 24 Каналу, що країни Альянсу відпрацьовують сценарії саме на випадок російської агресії.
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Що демонструють ці навчання
Сценарії відпрацювання відбуваються в рамках великих військових навчань під керівництвом Німеччини у прибережних регіонах Естонії та Латвії.
Це потужний сигнал для Росії, тому що таке вперше. Самі навчання спрямовані на відпрацювання механізму реагування на агресію. А хто може бути агресором в тому регіоні? Росія,
– наголосив Володимир Фесенко.
Тобто фактично ці навчання є сценарієм реакції на порушення Росії суверенітету членів Альянсу. До того ж раніше таких навчань не проводили. Тим паче із прив'язкою до п'ятої статті.
"Це демонстрація країнам Балтії, що НАТО їх захищатиме в разі російської агресії. Це наслідок того, що НАТО переглянуло свою оборонну доктрину після нападу Росії на Україну", – зауважив політолог.
Північноатлантичний альянс, імовірно, змінив свої стратегічно-тактичні плани. Тобто не здавати свої території, а давати росіянам серйозну відсіч.
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Навчання мають конкретний сценарій
Крім того, ці навчання пов'язані з конкретним тактичним сценарієм: якщо Росія з Білоруссю спробує захопити Сувальський коридор – частину територій Литви і Польщі. Він відділяє Калінінградську область від Білорусі.
Росіяни вже кажуть, що треба захопити цей коридор, щоб з'єднати Калінінградську область з Білоруссю. Але це напад і захоплення території інших держав НАТО. Для того, щоб цього не відбулося і країни Балтії не були відрізані від інших країн НАТО, й почали морські навчання,
– пояснив Фесенко.
Тобто це не просто теоретичні, але цілком конкретні плани з боку НАТО – коли війська можуть перекидати в Естонію, Латвію, Литву морем через напад Росії.
Великі навчання НАТО: що відомо
- У НАТО запланували на 2024 рік найбільші з часів Холодної війни спільні командно-штабні навчання. У них візьмуть участь понад 40 тисяч військовослужбовців з 32 країн, адже туди включили і Швецію. Для також цього планують залучити від 500 до 700 літаків й понад 50 кораблів.
- Варто зауважити, що з точки зору технічних можливостей такі навчання проводять вперше. Адже в них планують застосувати реальні географічні дані.
- Навчання проводитимуть у Німеччині, Польщі, а також країнах Балтії. Відбудуться вони у лютому та березні наступного року. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навчання спрямовані на переорієнтацію НАТО на важкі військові сили на противагу легким і мобільним.