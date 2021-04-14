В НАТО вважають стягнення військ до кордонів України провокацією – Голос Америки

Міністр закордонних України Дмитро Кулеба провів окрему зустріч у Брюсселі з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору Єнсом Столтенбергом. Він заявив, що Альянс стоїть з Україною, а дії Росії – провокація.

Держсекретар Ентоні Блінкен зі свого боку запевнив у непохитній підтримці Сполучених Штатів Америки суверенітету і територіальної цілісності України. Кулеба наголосив, що Україна захищає не лише власні кордони, але й межі всього демократичного світу.

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Блінкен відзначив, що для зближення України та НАТО, на якому наполягає Київ, критично важливо, щоб Україна проводила раніше визначені демократичні реформи.

Розмова Байдена і Путіна

Президент США Джо Байден поговорив телефоном з очільником Росії Володимиром Путіним. Під час розмови він заявив про підтримку України.

До теми Байден закликав Путіна знизити напруженість і згадав про російські війська на кордоні

Байден підкреслив, що Штати непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України. Він висловив занепокоєння через раптове накопичення російської військової сили в окупованому Криму та біля українських кордонів.



Російські війська біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу

Перелік заходів проти Москви від Вашингтону

Вашингтон підготував перелік заходів, які готовий вжити проти Москви в разі продовження ескалації. Це підтвердила речниця Білого дому Джен Псакі. Також вона пояснила, що теперішня реакція Заходу відрізнятиметься від тієї, яка була в минулому.

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