У НАТО є зацікавленість прийняти Україну, – аналітик назвав 3 головні причини

У НАТО є 3 причини, чому Україна має стати її членом. І після перемоги над Росією вони стануть ще актуальнішими.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він наголосив, що саме війна поки призупиняє процес вступу нашої країни в Альянс. Оскільки таким чином НАТО не зможе надати усі свої статутні гарантії.

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Унікальний досвід України

Це перша причина, під якою експерт називає саме досвід війни з ядерною державою. Він необхідний НАТО не тільки в плані стримування Росії, але й Китаю.

"Це те, до чого НАТО має готуватися в перспективі кількох десятків років і в контексті Тайваню, і в контексті протистояння на Близькому Сході. Ми наразі унікальний приклад для розуміння сучасних конфліктів", – зазначив експерт.

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Доповнення східного флангу

Україна стане не просто сильним союзником НАТО, а незамінним укріпленням її східного флангу, вважає Краєв.

"Без нас неможливо забезпечити безпеку європейської частини Альянсу. Тобто саме Україна має стати тією силою, яка зможе стримати потенційно нову агресію", – сказав він.

Показник сили Заходу

Ним вже є Україна, вважає аналітик. Повномасштабна війна продемонструвала усьому світу, що навіть у таких умовах можна пропагувати свої цінності та перемагати диктаторів.

Україна – показник того, що Захід може бути сильним. Тому ми маємо стати членом НАТО. Україна буде її символом,

– резюмував Олександр Краєв.

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