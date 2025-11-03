Захід або лукавить, або досі не зрозумів Путіна і Росії

Джузеппе Каво Драгоне вказує на той факт, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році призвело до приєднання до західного альянсу ще двох країн – Фінляндії та Швеції. Про це Микола Бєлєсков пише на своїй сторінці у фейсбуці, інформує 24 Канал.

Голова військового комітету НАТО назвав війну проти України "стратегічною невдачею президента Росії Володимира Путіна, попри нещодавній повільний, поступовий прогрес Росії на полі бою".

Тобто це знову були спроби переконати Путіна сісти за стіл переговорів, апеляцією до нераціональності (з погляду Заходу) подальшого ведення бойових дій.

Наші західні партнери або свідомо лукавлять, або так нічого і не зрозуміли про Росію та її очільника як щодо його мотивації, так і щодо того, що теорія перемоги Росії полягає геть не лише в повільних просуваннях по фронту тут і зараз.

