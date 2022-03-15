У НАТО заявили про відсутність загрози від дрона Росії у Загребі: у Хорватії це заперечили

Після військового вторгнення Росії на територію України ситуація біля кордонів країн НАТО суттєво ускладнилася. Зокрема, вже були зафіксовані певні інциденти.

Станом на 15 березня 2022 року повітряний простір кількох країн НАТО порушили три російських безпілотники. В Альянсі заявили, що їм відомо про ці випадки, адже вони постійно стежать за ситуацією.

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Реакція НАТО на і нцидент в Хорватії

У Північноатлантичному Альянсі проводять розслідування щодо падіння дрону на території Хорватії. Столтенберг додав, що у НАТО вважають, що дрон, який впав біля Загреба, не становив військової загрози.

Відповідь Хорватії

Натомість прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що літальний апарат, який впав на території їхньої країни був озброєний. Він наголосив, що необхідно усунути плутанину щодо цього інциденту. За його словами, на місці є сліди вибухівки, про що свідчать відповідні фото.

Цей безпілотник пролетів через повітряний простір двох інших держав НАТО – йдеться про Угорщину та Румунію. У результаті апарат впав біля житлового району у Загребі. Пленкович припустив, що найімовірніше, дрон був запущений з території України.

Політик додав, що завтра у Загреб прибудуть два літаки F-16 зі США, які залишаться там на кілька діб та будуть підтримувати безпеку європейської країни. Пленкович назвав це доказом того, що Хорватія активно співпрацює зі своїми союзниками.

Прем'єр-міністр Хорватії заявив, що він попросив їхнього посла в Альянсі прояснити ситуацію. Політик також наголосив, що прагне досягти відкритого та прозорого співробітництва.

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