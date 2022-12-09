Війна в Україні може вийти з-під контролю: у НАТО не виключають прямого зіткнення з Росією

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 10-ий місяць й ознак її завершення поки що, на жаль, не видно. То ж у НАТО побоюються, що події на території нашої держави можуть вийти з-під контролю – перерости у світову війну.

Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час інтерв'ю. Мова йде про пряме зіткнення НАТО та Росії.

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Путін недооцінює НАТО

Єнс Столтенберг висловив побоювання, що війна Росії з Україною може вийти з-під контролю і перерости у пряме зіткнення Альянсу з Росією. Однак Генсек НАТО переконаний, що цього вдасться уникнути, зокрема завдяки збільшенню військової присутності у східному фланзі Альянсу.

Боюся, що війна в Україні вийде з-під контролю і переросте у велику війну між НАТО та Росією. Але я впевнений, що ми цього уникнемо,

– заявив Столтенберг.

Однак Столтенберг підкреслив, що у Путіна не має бути жодних сумнівів, що НАТО здатне захищати своїх союзників. Попри те, уникнення війни між Росією та НАТО, за словами Столтенберга, є одним із головних завдань Альянсу. Попри те Генсек НАТО наголосив, що Альянс набагато сильніший, ніж колись, то ж Путін серйозно недооцінює його.

Росія не може перемогти

Єнс Столтенберг наголосив, що Путін серйозно недооцінив Україну та український народ, адже він вірив, що може втілити свій хворий задум і перемогти у війні шляхом жорстокості, якої світ не бачив з часів Другої світової. Генсек НАТО переконаний, що український народ не вдасться зламати.

Не думаю, що він (Путін – 24 канал) зможе зламати Україну. Навпаки, він мобілізує ще більше підтримки України,

– підкреслив Столтенберг.

Генсек НАТО відзначив, що розуміє європейців, які обурюються зростанню цін на продукти та комунальні послуги. Та попри те Столтенберг підкреслив, що Європі довелося б платити набагато більшу ціну, якби Росія перемогла у війні з Україною.